Android, un noto produttore potrebbe uscire dal mercato smartphone

A quanto pare, un noto produttore di smartphone Android potrebbe presto abbandonare il mercato. Si tratterebbe di una notizia non di poco conto, in quanto si sta parlano di un'azienda che ha avuto un ruolo importante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e ArsTechnica (la fonte originale è The Korea Herald), il CEO di LG, Kwon Bong-Seok, avrebbe informato alcuni dipendenti della società del fatto che l'azienda sudcoreana sta rivalutando la sua presenza sul mercato smartphone. Più precisamente, in una comunicazione diretta allo staff, il CEO avrebbe affermato quanto segue: "Dato che la concorrenza nel mercato globale dei dispositivi mobili sta diventando più agguerrita, è arrivato per LG il momento di [...] fare la scelta migliore. La società sta valutando tutte le misure possibili, inclusa la vendita, il ritiro e il ridimensionamento del business lato smartphone".

In ogni caso, a quanto pare, la compagnia starebbe valutando di riassegnare i dipendenti attualmente impiegati nella divisione smartphone, in modo da non causare troppi problemi lavorativi alle persone coinvolte. Ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, ma a quanto pare il brand sudcoreano avrebbe già messo fine al suo business legato alla produzione di pannelli LCD per gli iPhone. In questo caso la fonte è The Elec.

Le indiscrezioni arrivano a pochi giorni da quella che sembrava essere una netta smentita da parte di LG. La situazione non è del tutto chiara, ma gli ultimi rumor sembrano andare tutti verso un'unica direzione, non esattamente rosea per l'azienda. Inoltre, a quanto pare LG USA avrebbe confermato a The Verge che la succitata comunicazione è reale. Staremo a vedere quali informazioni ufficiali arriveranno dall'azienda.

Ricordiamo che l'ultimo smartphone lanciato dalla compagnia è l'atipico LG Wing. Al CES 2021 è inoltre stato mostrato il concept LG Rollable.