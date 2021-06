Android, quante nuove funzioni in arrivo questa estate! Tutte le novità

Google ha annunciato nella giornata odierna, tramite un aggiornamento ufficiale nel suo blog, alcune delle ultime novità che arriveranno su Android nel corso dell’estate 2021. In tutto si contano sei funzionalità inedite, già apparse in passato nelle loro anteprime ma ora pronte per il lancio globale: ecco di cosa si tratta.

La prima e forse la più interessante riguarda il sistema di allerta terremoti Android, di cui avevamo parlato nell’agosto 2020 quando Google lo aveva attivato in un gran numero di dispositivi con sistema operativo del robottino verde a partire da Nuova Zelanda e Grecia. Questo sistema ora arriverà ufficialmente in tutto il mondo, ma con priorità nei paesi con maggiori rischi di terremoti, rendendo così gli smartphone in grado di ricevere tempestivamente degli avvertimenti in caso di sisma in un intervallo di tempo che va da 2 a 45 secondi a seconda della distanza dall’epicentro.

La seconda novità riguarda Google Messaggi, applicazione default utilizzabile per gli SMS che da oggi non solo avrà ufficialmente la chat crittografata end-to-end come WhatsApp, ma permetterà anche di salvare alcuni messaggi nella categoria “Speciali” semplicemente toccando e tenendo premuto il testo d’interesse, infine selezionando la stella che evidenzierà l’SMS.

Terzo aggiornamento riguarda la ultima versione beta della tastiera Gboard, dove nel corso di questa estate giungeranno i suggerimenti di emoji contestuali nel caso di testi scritti in inglese, spagnolo e portoghese, ma solo su dispositivi con Android 6 o versioni successive. Niente di particolarmente importante, insomma, solamente una piccola comodità che renderà più rapido mandare messaggi ad amici e conoscenti.

Quarta novità riguarda l’Assistente Google e un potenziamento che gli permette di rispondere a istruzioni molto più specifiche che potrebbero vedere anche l’apertura di un’applicazione terza e lo svolgimento di un compito. Per esempio, cercare le azioni acquistate in un’app di trading; o ancora, pagare qualcosa con Google Pay o riassumere dati riguardanti attività sportiva da app come Strava.

Quinta novità inedita interessa invece Voice Access, funzione che da tempo aiuta moltissimo persone con disabilità motorie nell’utilizzo dei dispositivi Android per navigare rapidamente tra le app. Ora il servizio riceverà una nuova funzione di rilevamento dello sguardo per far sì che si attivi automaticamente nel momento in cui l’utente rivolge gli occhi allo schermo, funzionando anche da autenticazione avanzata.

Dulcis in fundo, Android Auto ora supporta la personalizzazione da parte dell’utente, il quale potrà cambiare la schermata avvio e le schede disponibili come meglio desidera anche da smartphone. Tutte queste novità a partire da oggi arriveranno in tutto il mondo; possiamo attenderci un rollout graduale, dato l’elevatissimo numero di dispositivi Android diffusi globalmente, ergo non preoccupatevi se non potrete subito godere di tali novità.

Restando nel mondo Google, la società recentemente ha anche reso disponibile Workspace a tutti gli utenti possessori di un account Google.