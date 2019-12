Android, un nuovo spyware effettua degli screenshot a insaputa degli utenti

Un team di ricercatori ha scoperto un nuovo spyware che colpisce i dispositivi Android. Quest'ultimo può effettuare screenshot all'insaputa degli utenti e risulta quindi particolarmente pericoloso.

In particolare, stando a quanto riportato da Gizchina e come scritto dai ricercatori sul blog ufficiale di TrendMicro, questo spyware si chiama CallerSpy e viene diffuso dai malintenzionati sotto forma di applicazioni di messaggistica istantanea o simili. Sembra che ci sia il pericolo di incappare nella trappola solamente se si installano questi software mediante file APK trovati online, quindi se siete soliti scaricare applicazioni solamente dal Play Store potete stare tranquilli.

In ogni caso, il team di TrendMicro consiglia di stare alla larga dalle applicazioni chiamate Apex App e Chatrious. Si tratta infatti di software falsi creati ad hoc dai malintenzionati per attirare gli utenti. A quanto pare, una volta installate, le applicazioni non funzionano nemmeno e cercano semplicemente di raccogliere i dati dell'utente effettuando di continuo degli screenshot e monitorando le sue attività.

Al momento sembra che questo spyware sia diffuso solamente su Android, ma i ricercatori di TrendMicro consigliano chiaramente di stare alla larga anche da eventuali applicazioni simili per gli altri sistemi operativi. I ricercatori hanno infatti affermato che stanno ancora tenendo sotto controllo lo spyware.