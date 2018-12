Android One: Google rimuove ogni riferimento ai 2 anni di supporto

Android One è il programma di Google che consente agli smartphone aderenti di disporre di un sistema operativo stock e di due anni di supporto garantiti. Tuttavia, gli utenti di Reddit si sono recentemente accorti che la società californiana ha rimosso ogni riferimento a questi ultimi dai vari siti ufficiali del progetto.

Infatti, come riportato in questo post, tutte le relative scritte e immagini presenti nelle pagine ufficiali dedicate ad Android One sono state riviste rimuovendo la promessa dei due anni di major update del robottino verde. Visitando l'apposito sito, potrete vedere con i vostri occhi che Google ha effettivamente eliminato ogni riferimento.

Il programma Android One ha visto aderire molti grandi produttori, tra cui troviamo Motorola, Xiaomi e Nokia. I primi smartphone di questo tipo sono già stati lanciati sul mercato e comprati da molti utenti e quindi la mossa di Google ha chiaramente lasciato perplessa la community di appassionati. Nonostante questo, al momento la società californiana non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda e possiamo quindi solamente fare supposizioni in merito.

Stando ad alcune fonti, sembra che BigG abbia capito di non riuscire a controllare direttamente gli sviluppatori di terze parti, da cui dipende il rilascio degli aggiornamenti software e quindi la società californiana non vorrebbe prendersi la responsabilità delle eventuali promesse non mantenute da parte di altre aziende. Insomma, la questione sembra essere assai delicata.