Android, la nuova opzione del Play Store libererà spazio senza disinstallare le app

Google ha in programma di lanciare presto una nuova funzionalità per il Play Store che consentirà agli utenti di ottenere più spazio di archiviazione sui propri smartphone, senza disinstallare le app.

Si chiama “Archiviazione automatica” e Google ci sta lavorando da tempo: questo sistema eliminerà automaticamente i dati non necessari dalle app che non sono state utilizzate per un periodo di tempo significativo. Ciò si tradurrà in una maggiore disponibilità di spazio sugli smartphone, al pari di come avviene per la feature simile disponibile da tempo anche su iOS.

9to5Google nel suo rapporto evidenzia che questo sistema consente di eliminare la maggior parte del codice e delle risorse di un’app, risparmiando così spazio e riscaricando i dati necessari al momento del bisogno. La funzione secondo i dati diffusi può ridurre le dimensioni di un’app di quasi il 60% senza rimuoverla completamente dallo smartphone, mantenendo i dati personali e le impostazioni intatte e l’icona dell’app nel launcher.

Gli utenti avranno la possibilità di utilizzare l’applicazione dopo che è stata archiviata semplicemente toccando l’icona: a questo punto il sistema operativo provvederà con il download dei dati necessari nel giro di pochi minuti e rendendola subito disponibile.

A quanto pare solo le app i cui sviluppatori utilizzano il formato App Bundle potranno partecipare al programma. La documentazione spiega anche che al fine di rendere il processo più agevole, al momento della prima installazione di un’app si vedrà comparire un popup che chiederà di abilitare l’opzione e fare in modo che l’OS possa disattivare l’applicazione in caso di inutilizzo.