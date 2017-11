Android Oreo presente sullo 0,3% dei dispositivi attivi

Come da protocollo all’inizio del nuovo mese,ha rilasciato i dati relativi alla distribuzione dia livello mondiale. Dati che confermano ancora una volta la frammentazione dell’ecosistema rappresentato dal robottino verde.

Android Oreo, ovvero l’ottava release, è presente sullo 0,3% degli smartphone e tablet attivi a livello mondiale, mentre Android 7.0 è ora installato sul 17,5 per cento dei dispositivi attivi, contro il 3% di Android 7.1, il che porta il totale al 20,6%, contro il 17,8% dello scorso anno.

I dati riferiscono anche che Marshmallow ha ora una quota complessiva del 30,9%, il che vuol dire che è diventata la build più installata, comunque in calo rispetto al 32% del mese precedente.

Il grafico, presente come sempre in calce, mostra che Android Lollipop è installato sul 27,2 per cento (con Android 5.0 in esecuzione sul 6,4% dei devices e la 5.1 sul 20,8%). Lo scorso mese, Lollipop deteneva una quota complessiva del 27,7%.

Altre versioni di Android sono la KitKat (13,8%), Jelly Bean (6,2%) ed Ice Cream Sandwich e Gingerbread che ormai si avviano verso la scomparsa.

I dati sono stati raccolti il 9 Novembre direttamente dal Play Store, che supporta solo Android 2.2 e superiori.