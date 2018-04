Android P, un Easter Egg 'suggerisce' il nome completo: Pineapple

Google burlona, come al solito. La società californiana ha sviluppato un "misterioso" Easter Egg che fa riferimento al possibile nome completo della prossima versione del robottino verde. Ebbene, essa si chiamerebbe Android Pineapple.

Il tutto è stato scovato nell'app ufficiale del Google I/O 2018, nella quale il sito 4gnews ha scovato la scritta in questione nella sezione dedicata alla password del Wi-Fi dell'evento, che risulta essere "p1n3appl3". Insomma, tutto fa pensare che si tratti dell'ennesima trovata ironica della società californiana, con chiaro riferimento alla "canzone/tormentone" PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) di PIKOTARO che ha spopolato nel 2016.

Vi ricordiamo che il Google I/O 2018 inizierà il prossimo 8 maggio, con una chiusura finale prevista per l'11 maggio. Durante l'evento, probabilmente verranno svelate tutte le informazioni che attendiamo sulla nuova versione del robottino verde, compreso il suo nome completo. Non ci resta, dunque, che attendere qualche giorno per saperne di più, anche se gli utenti più "smanettoni" possono già mettere mano sulla prima Developer Preview, rilasciata dallo scorso marzo.

Tra le principali novità ci sono il supporto all'HDR VP9 profile 2, dei miglioramenti all'utilizzo della memoria del sistema operativo, un nuovo sistema di decodifica delle immagini (con conseguente supporto alle immagini animate) e il supporto ai display edge-to-edge con notch.