Android P sarà rilasciato su tutti gli smartphone targati Nokia di HMD Global

Android P arriverà su tutti i dispositivi Nokia prodotti da HMD Global. L'annuncio è stato dato da Neil Broadley, Head of Product Marketing di HMD Global, il quale parlando con Android Autority ha affermato che la decisione è stata presa per mantenere gli smartphone sicuri da attacchi esterni.

Ciò vuol dire che anche i nuovi Nokia 5.1, Nokia 3.1 e Nokia 2.1 che sono stati annunciati ieri saranno aggiornati ad Android P, così come i recenti Nokia 8 Sirocco e Nokia 7 Plus, senza dimenticare i Nokia 3, Nokia 6 e Nokia 8.

Nokia almeno al momento non ha diffuso alcuna indicazione sulla finestra di lancio, ma la scelta è chiaramente dettata dal fatto che, ad oggi, nemmeno Google ha diffuso la data di lancio della nuova major release del sistema operativo.

La scelta di HMD Global di aggiornare tutti i propri smartphone ad Android P, però, non può che fare piacere, soprattutto se si considera la frammentazione dell'ecosistema Android che da sempre è stata utilizzata dai concorrenti per attaccare l'OS. I produttori sono infatti soliti "abbandonare" gli smartphone Android più datati, per concentrarsi esclusivamente sui top di gamma, che spesso non vengono aggiornati rapidamente costringendo gli utenti ad aspettare anche mesi prima di poter godere delle nuove versioni del Robottino verde.