Android, la patch di dicembre 2023 corregge tantissime vulnerabilità gravi

Google ha pubblicato l’Android Security Bulletin di dicembre 2023, in cui evidenzia i fix inclusi nella patch di sicurezza che giungerà nel corso delle prossime ore sui dispositivi e che, a giudicare da quanto affermato, ha corretto una serie di vulnerabilità importante.

Complessivamente, Google parla di 85 vulnerabilità corrette con questo pacchetto, molte delle quali sono classificate come critiche o di gravità elevata. Nella fattispecie, la nuova patch per Android dovrebbe anche risolvere una vulnerabilità di livello critico che consente l’esecuzione di codice da remoto senza la necessità di alcuna interazione da parte dell’utente.

Come si legge nel rapporto pubblicato sul blog di Android, il consiglio ovviamente è di procedere con l’aggiornamento attraverso l’apposito tab degli aggiornamenti, e “le patch del codice sorgente per questi problemi verranno rilasciate nel repository Android Open Source Project (AOSP) nelle prossime 48 ore”. Nella stessa pagina sono disponibili anche tutti i dettagli sulle varie vulnerabilità corrette, con il relativo livello di gravità e le istruzioni su come controllare se il proprio dispositivo è aggiornato.

Sui Pixel l’aggiornamento era atteso lunedì scorso, ma visto che ancora non è stato pubblicato, tutto lascia intuire che arriverà nel corso della settimana. Tra le novità in arrivo su Pixel c’è anche il nuovo Feature Drop.