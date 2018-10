Android Pie potrebbe arrivare sui dispositivi Samsung da gennaio 2019

Il nuovo sistema operativo di Google, Android Pie (9), sta già iniziando ad arrivare su alcuni dispositivi. Oltre a Google stessa, anche aziende come OnePlus, HMD Global (Nokia) e Huawei hanno avviato l'aggiornamento al nuovo firmware, che porta tante nuove feature.

Nel mentre altre aziende come Sony, Motorola o HTC hanno confermato che a breve anche loro passeranno ad Android Pie. Mancano ancora all'appello molte compagnie, tra cui Samsung, che ad oggi ancora non ha espresso alcuni giudizio o posizione riguardante il nuovo sistema operativo. L'unica cosa che sappiamo - tramite un messaggio inviato in Francia agli iscritti a Samsung Members - è che il rilascio dell'aggiornamento non avverrà prima di gennaio 2019.

Le motivazioni sono ignote, ma sembra che Samsung stia lavorando ad un'ottimizzazione delle feature di Android Pie, aggiungendo inoltre delle piccole funzionalità esclusive. D'altronde l'azienda coreana è nota per aver sempre customizzato le ROM originali con particolari aggiunte, permesse grazie all'hardware all'avanguardia che si trova all'interno dei suoi dispositivi di fascia alta.

Non ci resta che aspettare e sperare: l'unica cosa che sappiamo ad ora è che nel frattempo Samsung sta lavorando al supporto per il VoLTE/VoWiFi per la seconda SIM del Galaxy Note 8 Duos, oltre che all'implementazione di nuovi miglioramenti legati al registratore vocale. Probabilmente, conclusi questi due processi, metteranno finalmente le mani su Android Pie.