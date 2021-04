Android potrebbe presto avere un cestino come Windows e macOS

Su PC siamo abituati a trascinare gli elementi che non ci servono più in un cestino, mentre su Android in genere rimuoviamo i file in modo diretto. Quest'operazione rientra nel nostro quotidiano, quindi ormai quasi non facciamo più caso a questa differenza. Tuttavia, presto potrebbero esserci novità importanti in tal senso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e XDA Developers, Android 12, ovvero la prossima major release del sistema operativo del robottino verde (che è attualmente in fase di Developer Preview), potrebbe consentire agli utenti di accedere al cestino dell'OS. Per chi non lo sapesse, già su Android 11 alcune applicazioni fanno uso delle API MediaStore, che permettono di cestinare un file al posto di eliminarlo, in modo da poterlo recuperare in seguito.

Si tratta dunque di una funzionalità che, sulla carta, risulta simile a quanto siamo abituati su Windows e macOS. Tuttavia, badate bene: attualmente su Android non esiste un cestino "di sistema" accessibile dall'utente, ma sono le singole applicazioni a implementare questa funzionalità, quindi la questione si fa un po' più "intricata".

In ogni caso, presto le cose potrebbero però cambiare, in quanto il team di XDA Developers è riuscito a scovare, all'interno del codice preliminare di Android 12, alcuni riferimenti alla possibilità di eliminare gli elementi cestinati e vedere quanto spazio occupano.

Per il momento, questa funzionalità è stata scovata solamente nell'ambito dell'applicazione "Files" di Google, che sembra essere pronta per accogliere la novità. Tuttavia, questa notizia ha fatto pensare ad alcuni utenti che BigG sia pronta per il "grande salto". Attualmente risulta però difficile dire se effettivamente la società di Mountain View deciderà di espandere a livello di sistema questa possibilità.