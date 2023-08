Android, presto Google potrebbe imporre 'requisiti' per gli smartphone pieghevoli

A differenza di Microsoft con il suo Windows Phone, il processo di concessione della licenza di Android da parte di Google è stato sempre a maglie piuttosto larghe e fondamentalmente libero, perlomeno fino al ban di HUAWEI.

Tuttavia, potrebbe presto arrivare il momento di una prima volta per BigG e per i produttori, nella fattispecie di smartphone pieghevoli, per i quali la società di Mountain View starebbe valutando di introdurre dei requisiti strutturali secondo quanto rivelato dal noto insider Mishaal Rahman a GSMArena.

Tutto nascerebbe dalla nota sfida all'ultima piega tra Razr 40 Ultra e Galaxy Z Flip5, in cui il pieghevole a conchiglia di Motorola non solo ha ceduto il fianco allo sfidante sudcoreano ma l'avrebbe fatto a meno della metà delle pieghe garantite dalla stessa azienda.

La società, infatti, prevede almeno 400.000 cicli di apertura e chiusura ma il piccolo Razr 40 Ultra non è riuscito ad arrivare neanche a 130.000 prima di mostrare il primo difetto alla cerniera. Si tratta di stress test intensivi, la cosa quanto più lontana possibile dalla realtà, in cui si prevede un'apertura tra le 50 e le 100 volte al giorno, che dovrebbero garantire comunque una longevità di non meno di 5 anni.

Tuttavia, Google starebbe pensando di prendere in mano la situazione per imporre come minimo una garanzia di 200.000 cicli di apertura e la conservazione di almeno l'80% delle prestazioni della cerniera dopo i 200.000 cicli.

Infine, si parla di supporto software, con Google che potrebbe introdurre il requisito di garantire almeno 2 major update al sistema operativo e 3 anni di patch di sicurezza.