Android Q avrà il proprio AirDrop: iniziati i test di Fast Share

Con Android Q, Google mira a rendere più facile lo scambio di file e documenti tra dispositivi vicini. Il motore di ricerca infatti ha iniziato i test di una funzione simile ad AirDrop di Apple, che facilita l'invio di fotografie, video o altro via Bluetooth o wireless.

La nuova funzione sarà battezzata "Fast Share" e sarà disponibile anche su Chrome OS. A livello di compatibilità, dovrebbe funzionare con immagini, video, link ed altri tipi di file, e non richiederà alcun tipo di connessione internet.

Google già dal 2011 aveva introdotto in Android una funzione simile ad AirDrop, battezzata Android Beam. Tuttavia, questa era disponibile solo sugli smartphone dotati di chip NFC e richiedeva un tap tra i due dispositivi effettuare la condivisione. Android Beam però a quanto pare non sarà più disponibile su Android Q per fare spazio a questa nuova opzione.

"Fast Share su Android può essere utilizzato per condividere immagini ed altri file sul tuo telefono, ma anche uRL e snippet di testo con i dispositivi vicini senza internet" afferma 9to5Google, che ha avuto modo di testare la funzione.

La feature sarà inclusa nella tab di condivisione dei file, e per funzionare richiede l'attivazione del Bluetooth e l'accesso alla posizione. Una volta attivata, i dispositivi presenti nelle Vicinanze verranno mostrati in modo da poter scegliere a chi inviarlo, proprio come AirDrop.

Fast Share è già in fase di test dalla quarta versione beta di Android Q.