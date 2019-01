Android Q: Google sta lavorando a una funzionalità simile al Face ID?

Una delle caratteristiche che gli utenti Android invidiano di più all'esperienza utente fornita da iOS è sicuramente il Face ID, la tecnologia di riconoscimento facciale 3D implementata per la prima volta da iPhone X nel 2017. Ebbene, sembra che Google stia lavorando per portare questo nella prossima major release del robottino verde.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizchina, la società californiana starebbe lavorando duramente a una soluzione nativa in grado di portare una tecnologia simile al Face ID sulla maggior parte degli smartphone. Infatti, i soliti utenti di XDA Developers hanno trovato dei riferimenti in tal senso nel codice della versione preliminare di Android Q su cui sono riusciti recentemente a mettere le mani. Sembra che il volto potrà essere utilizzato anche per effettuare acquisti e accedere alle applicazioni.

Una mossa del genere sembra essere molto probabile, in quanto il fattore sicurezza in ambito di sblocco facciale deve essere secondo molti una delle priorità per l'azienda di Mountain View. Tuttavia, questo comporterebbe maggiori costi ai produttori, che dovrebbero adattarsi al nuovo standard in tal senso. D'altronde, colossi del calibro di Huawei e Xiaomi possiedono già le loro soluzioni proprietarie, ma alcune aziende minori potrebbero trovare difficoltoso tutto questo. Staremo a vedere.