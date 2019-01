Android Q: in arrivo anche una modalità desktop e nuove impostazioni?

Ci separano ancora diversi mesi dal Google i/O, l'evento annuale di Google nel corso del quale il motore di ricerca ha sempre mostrato le nuove versioni di Android, ma sul web iniziano ad emergere le prime indiscrezioni su Android Q.

Alle voci precedenti, che parlavano della possibile presenza di un tema scuro a livello di sistema, oggi se n'è aggiunta un'altra.

Un utente del forum XDA, infatti, sostiene di aver messo le mani su una prima build di Android Q, che già contiene alcune indicazioni sulle novità che verranno integrate dal motore di ricerca nella nuova versione del robottino verde.

Al tema scuro, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza e la cui introduzione sembra ormai essere sicura, se n'è aggiunta un'altra. Gli sviluppatori infatti troveranno all'interno del kit di sviluppo di Android Q una feature che "forza la modalità desktop sperimentale su display secondari", il che lascia presagire l'introduzione di una modalità desktop per dispositivi secondari, probabilmente per far girare al meglio l'OS su dispositivi come il Samsung DeX. Ovviamente siamo ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e non è detto che la novità veda la luce anche nella versione finale.

Nella build sono anche state scovate alcune nuove opzioni per la privacy. Come accade su iOS, infatti, gli utenti potranno limitare le autorizzazioni per la posizione ed altre funzionalità sensibili per limitare l'accesso solo quando l'applicazione è eseguita in primo piano e non in background.