Android Q in arrivo con una modalità scura a livello di sistema?

Il 2019 tecnologico è ufficialmente cominciato con il CES di Las Vegas, ma la fiera del Nevada rappresenta solo il primo grande evento dell'anno. In molti ad esempio si stano già interrogando sulle mosse di Google per la prossima versione del proprio sistema operativo.

Secondo quanto affermato da molti, Android Q con ogni probabilità includerà una modalità scura per massimizzare la durata della batteria ma anche per massimizzare la resa visiva sugli schermi AMOLED o OLED, soprattutto alla luce dei recenti rapporti che hanno mostrato come l'utilizzo dei temi scuri sia in aumento da parte degli utenti.

Google a quanto pare si sarebbe convinta a supportare la modalità scura a livello di sistema in Android Q. La prossima versione di Android, che con ogni probabilità vedrà la luce nel secondo trimestre del 2019, dovrebbe includere l'importante novità.

Le informazioni provengono da un leakster di Chromium, il quale ha scovato nel codice alcuni riferimenti ad alcune "modifiche agli elementi dell'interfaccia utente principale" ed alla "creazione di impostazioni per abilitare la modalità scura", che sembra essere stata approvata dal team di Android, il quale vuole assicurarsi che "tutte le app precaricate supportino la modalità scura in via nativa".

Si tratta senza dubbio di una notizia molto importante e he farà felici migliaia di utenti.