Android, queste quattro app contengono un pericoloso virus: disinstallatele subito!

Il ritorno del malware Joker su Android è ormai cosa nota. I ricercatori di Pradeo hanno identificato quattro applicazioni dannose presenti sul Play Store che contano migliaia di utenti e che incorporano il virus in questione.

Nella fattispecie, di seguito la lista delle app con il numero di download registrato:

Smart SMS Messages - 50,000+

Blood Pressure Monitor - 10,000+

Voice Languages Translator - 10,000+

Quick Text SMS - 10,000+

Complessivamente, ad essere coinvolti sono oltre 100mila utenti Android, e per tale ragione consigliamo di disinstallare immediatamente le app in questione in quanto potrebbero infettare i vostri dispositivi.

Joker è classificato come “Fleeceware”, dal momento che la sua attività principale è costituita dall’iscrizione degli utenti ad abbonamenti a servizi a pagamento indesiderati o perchè invia SMS ed effettua chiamate a numeri premium, il tutto all’insaputa degli utenti. La particolarità è data dal fatto che, utilizzando poche righe di codice, è possibile nasconderlo in maniera estremamente facile e difficile da rilevare, motivo per cui negli ultimi tre anni è stato rilevato da migliaia di applicazioni.

Nel rapporto dei ricercatori sono disponibili tutti i dettagli sul funzionamento di Joker, ma come sempre consigliamo di affidarvi solo a store ufficiali e di scaricare le app più famose, dal momento che quelle provenienti da sviluppatori sconosciuti potrebbero nascondere delle insidie.