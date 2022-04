Android si fa recuperare da iOS: 6% degli utenti è passato ad iPhone negli ultimi anni

Le ultime analisi di mercato relative al sistema operativo Android ci stanno rivelando alcuni dettagli intriganti relativamente alla percezione dell’utenza e dei produttori di smartphone di tale OS: mentre Android 12 fatica a diffondersi, sempre più utenti stanno passando alla concorrenza di iOS e di altri sistemi meno noti.

Secondo quanto segnalato da StockApps, infatti, In un nuovo rapporto, la quota di mercato del sistema operativo di casa Google è scesa dal 77,32% del 2018 al 69,74% del gennaio 2022, perdendo quindi il 7,58% del mercato negli ultimi cinque anni. Nel frattempo, il rivale iOS del gigante di Cupertino ha aumentato la sua quota di mercato nello stesso periodo di tempo dal 19,4% al 25,49%. Di conseguenza, se la Mela ha visto una crescita del 6,09%, altri operatori minori si saranno spartiti il restante 1,49%.

Lo studio ha quindi evidenziato come Asia e Sudamerica abbiano rispettivamente l'81% e il 90% di utenti Android internamente, mentre iOS è diffuso nel 18% e nel 10% dell’utenza restante. Il dominio del robottino verde verrebbe meno in Nord America e Oceania, dove iOS ha in entrambi i casi una quota del 54%. Nel Vecchio Continente, infine, Android è il sistema preferito dal 69,32% dell’utenza, contro il 30% di iOS; la quota inferiore all’1% restante è diffusa poi tra sistemi operativi minori.

L’esperta Edith Reads ha concluso che il dominio di Android non è certamente minacciato da iOS, sempre alla luce della natura open-source del sistema operativo e della accessibilità maggiore degli smartphone; tuttavia, è interessante osservare questa lieve “migrazione”.

