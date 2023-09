Android rivoluziona il logo entrando nell'era del 3D: è dinamico

In seguito alle prime avvisaglie sul cambio di look di Android, è ora arrivata l'ufficialità: il robottino verde rivoluziona il suo design, entrando per certi versi nell'era del 3D. Google ha infatti deciso di dare una rinfrescata visiva al brand.

A tal proposito, come fatto notare anche da Engadget e The Verge, l'annuncio è arrivato nella giornata del 5 settembre 2023 mediante il blog ufficiale di Google. In quest'ultimo si vede un robottino verde 3D con animazione rotante, ma ci sono anche svariati design che vanno a modificare colorazione, texture e conformazione della mascotte di Android, come potete vedere nelle immagini in calce.

La società di Mountain View spiega la necessità del cambio di look ricordando che il sistema operativo del robottino verde risiede ormai su oltre 3 miliardi di dispositivi e rappresenta di fatto l'OS più diffuso al mondo. Il numero di utenti coinvolti è incrementato a dismisura col passare degli anni, coinvolgendo dunque una community sempre più diversificata.

Da qui l'esigenza di riflettere anche visivamente l'apertura, la libertà di scelta e l'inclusività, che Google descrive come l'essenza del progetto Android nella sua totalità. Secondo BigG, il nuovo look è in grado di rappresentare meglio la vasta community del sistema operativo del robottino verde, risultano al contempo mutevole a seconda del contesto, nonché più divertente.

Oltre a questo, Google sta rendendo maiuscola la "A" di "Android", al contrario di quanto avvenuto in passato. La novità in stile Material Design arriverà sui dispositivi Android in diversi contesti a partire da quest'anno. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche a un altro post sul blog di Google, in modo da approfondire le novità di settembre 2023 a livello di funzioni Android.