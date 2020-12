Android, è rivoluzione? Promessi 4 anni di update per smartphone Snapdragon

Una delle più grandi critiche rivolte al mondo degli smartphone Android è quella relativa agli aggiornamenti. Infatti, il supporto è gestito dai vari produttori e non sempre questi ultimi sono rapidi nel rilasciare gli update. Certo, ci sono delle aziende che hanno dimostrato di tenere molto agli aggiornamenti, ma altre si "fanno attendere".

In ogni caso, sembra che qualcosa si stia muovendo in tal senso. Infatti, dopo l'annuncio di Samsung relativo ai tre anni di aggiornamenti per alcuni dispositivi, adesso arrivano novità direttamente da Google e Qualcomm, ovvero rispettivamente l'azienda dietro al sistema operativo Android e la società conosciuta per i noti processori Snapdragon.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da SlashGear e MSPowerUser e come si può leggere sul blog ufficiale di Android, le due aziende promettono che prossimamente gli smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon rientranti nell'iniziativa Project Treble, che partirà con l'appena annunciato processore Snapdragon 888 e Android 11, disporranno di aggiornamenti per quattro major release di Android e quattro anni di patch di sicurezza. In parole povere, si sta cercando di dare strumenti rapidi ai produttori per aggiornare velocemente e senza troppi problemi i propri dispositivi.

Insomma, Google e Qualcomm vogliono cercare di evitare che gli smartphone Android vengano abbandonati a sé stessi dopo pochi anni. Riusciranno in questo ambizioso progetto? Staremo a vedere: la risposta arriverà solamente con il tempo.