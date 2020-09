Android: scoperte 17 app infette dal malware Joker, cancellatele subito!

Il malware Joker di Android torna alla carica. Alcuni ricercatori, infatti, hanno scoperto altre 17 applicazioni infette dal virus, che consigliamo di rimuovere rapidamente.

Di seguito la lista:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Joker rappresenta uno dei malware più pericolosi tra quelli scovati negli ultimi tempi, in quanto è in grado di leggere tutti i dati presenti sullo smartphone, inclusi gli SMS, la lista dei contatti, i file multimediali e la lista delle chiamate, ed è difficile da scovare. Proprio quest'ultimo aspetto permette agli sviluppatori di integrarlo in applicazioni che apparentemente sembrano normali ma che nascondono una natura malevola.

Complessivamente, le 17 applicazioni in questione hanno totalizzato 120mila download, il che dimostra ancora una volta come si stia diffondendo rapidamente.

In casi come questi consigliamo di installare solo applicazioni da fonti verificate, e non di non affidarsi a software di sviluppatori non famosi. A rischio ci sono i propri dati personali ma anche i conti bancari: alcuni malware sono in grado di sottoscrivere abbonamenti in background.