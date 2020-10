Android, scoperte 21 app infette da adware da cancellare dallo smartphone

Gli esperti di cybersicurezza di Avast hanno scoperto 21 app infette da adware, nello specifico il virus “HiddenAds”, presenti nel Play Store e scaricate da milioni di utenti; 19 di esse erano già state segnalate a Google nel corso dell’anno ma sono ancora disponibili e per questo va controllato se le avete e, in tal caso, cancellarle subito.

Il report di Avast è stato pubblicato sul loro sito e spiega nel dettaglio come funziona: come nel caso delle applicazioni scoperte a settembre con un altro adware aggressivo, HiddenAds mostra annunci intrusivi e attira gli utenti a scaricare altri prodotti mascherandosi come giochi per smartphone. Tutte queste applicazioni incriminate vengono menzionate anche nelle pubblicità su YouTube, promettendo giochi sensazionali in realtà diversi da quelli resi disponibili; dopo il loro download, ecco che le pubblicità iniziano a invadere il telefono.

Jakub Vávra, Threat Analyst di Avast, ha dichiarato: “Gli sviluppatori di adware utilizzano sempre più i canali dei social media, come farebbero i normali professionisti del marketing. Questa volta, gli utenti hanno riferito di essere stati presi di mira con annunci che promuovevano i giochi su YouTube. La popolarità di questi social network li rende una piattaforma pubblicitaria interessante, anche per i cybercriminali, destinata a un pubblico più giovane. […] Gli utenti devono essere vigili quando scaricano le applicazioni sui loro telefoni e si consiglia di controllare il profilo delle applicazioni, le revisioni e di prestare attenzione alle richieste di autorizzazione del dispositivo estese”.

Le app in questione sono state scaricate circa otto milioni di volte, secondo le stime di SensorTower, permettendo così al trojan HiddenAds di nascondersi e funzionare nei dispositivi colpiti. La lista dei giochi incriminati è la seguente:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue

Consigliamo dunque di rimuovere qualsiasi app presente in questa lista e installata nei vostri smartphone Android. In futuro, per riconoscerle, vi consigliamo di guardare le recensioni che citano funzionalità basse e annunci eccessivi, oppure anche la presenza di valutazioni eccessivamente positive; un altro trucchetto è anche quello di guardare quante applicazioni hanno pubblicato gli sviluppatori di quelle app.

Infine, vi ricordiamo che a fine settembre sono state scoperte anche altre 17 applicazioni infette dal malware Joker, anch’esse da rimuovere rapidamente.