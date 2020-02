Android: scoperte 24 app malevole. Consigliata la disinstallazione

Alcuni ricercatori di sicurezza hanno scoperto un nuovo set di applicazioni per Android che sarebbero pericolose in quanto potrebbero installare malware ed adware sugli smartphone su cui sono installata. Per questo motivo, VPNPro consiglia la disinstallazione immediata per evitare di incappare in possibili problemi.

Nel rapporto si legge che "la nostra ricerca ha scoperto che queste applicazioni chiedono un'enorme quantità di autorizzazione pericolose, mettendo a rischio i dati privati degli utenti. Queste autorizzazioni includono la possibilità di effettuare chiamate, scattare foto e registrare video ed audio".

Secondo quanto affermato, lo sviluppatore sarebbe una società cinese che è già nota a molti per pratiche non etiche. Una delle app è denominata "Weather Forecast" ed è stata scoperta mentre raccoglieva i dati degli utenti per inviarle ad un server in Cina.

Di seguito la lista completa:

Sound Recorder

Super Cleaner

Virus Cleaner 2019

File Manager

Joy Launcher

Turbo Browser

Weather Forecast

Candy Selfie Camera

Hi VPN, Free VPN

Candy Gallery

Calendar Lite

Super Battery

Hi Security 2019

Net Master

Puzzle Box

Private Browser

Hi VPN Pro

World Zoo

Word Crossy!

Soccer Pinball

Dig it

Laser Break

Music Roam

Word Crush

Nel rapporto viene anche evidenziato che "Sound Recorder" avrebbe tentato di accedere alla fotocamera del telefono. VPNPro ha anche scoperto che dietro queste app ci sarebbe una società chiamata "Shenzhen HAWK", collegata ad un numero di sviluppatori molto ampio che pubblicano app sotto diversi nomi.