Android, scoperto un nuovo malware: disinstallate subito queste app!

La società indiana specializzata in sicurezza informatica CloudSEK ha scoperto un nuovo malware in alcune applicazioni presenti sul Google Play Store, che avrebbe colpito milioni di utenti.

Complessivamente, nel comunicato stampa si fa riferimento a 193 applicazioni presenti sul Play Store infette dall’SDK Android.Spy.SpinOk, 43 delle quali ancora presenti sullo store del gigante di Mountain View.

A quanto pare, queste avrebbero accumulato più di 5 milioni di download e la società di sicurezza stima che oltre 30 milioni di utenti in totale sarebbero stati infettati. Questa scoperta si aggiunge all’altro malware Android di cui abbiamo parlato nelle scorse ore.

In cima all’elenco di app interessate, e da rimuovere immediatamente dai vostri dispositivi Android, ci sono HexaPop Link 2248, Macaron Match, Macaron Boom, Jelly Connect, Tiler Master, Crazy Magic Ball, Bitcoin Master, Happy 2048, e Mega Win Slots. Molte di queste sono sviluppate dallo stesso sviluppatore.

Il malware a quanto pare riuscirebbe a raccogliere informazioni sui file Android memorizzati in locale per poi trasferirle ad un server centrale. Questo espone a pericoli anche password ed altre informazioni sensibili.

Ovviamente, in casi come questi vengono anche rinnovati i classici consigli su come proteggere i propri dati e dispositivi, evitando anche di procedere con l’installazione di app attraverso store di terze parti.