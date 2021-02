Android segue le orme di iOS: in arrivo il blocco del tracciamento pubblicitario

Il tanto criticato sistema di blocco del tracciamento pubblicitario tramite app di iOS potrebbe presto approdare anche su Android, per la scontentezza di società come Facebook che negli ultimi giorni non hanno nascosto il loro disappunto per la scelta di Apple.

A riportare l’indiscrezione Mark Gurman e Nico Grant di Bloomberg, secondo cui Google potrebbe seguire la falsariga intrapresa da Apple, ma con un approccio più morbido. Se iOS non propone mezze misure e dà agli utenti il totale controllo del tracciamento pubblicitario, infatti, il colosso di Mountain View starebbe riflettendo sul da farsi ma in maniera “meno stringente”.

L’approccio potrebbe essere simile a quello che è stato adottato con Chrome, che nel giro di due anni eliminerà il supporto ai cookie di terze parti per affidarsi alla Privacy Sandbox, che prevede l’utilizzo di una modalità che porta alla creazione di un profilo basato su alcuni algoritmi di Machine Learning che proteggono gli utenti.

Non è chiaro come e se questo approccio sarà utilizzato su Android, ma Google in una dichiarazione rilasciata a MacRumors in risposta al rapporto ha affermato che “siamo sempre alla ricerca di modi per lavorare con gli sviluppatori per alzare il livello di privacy e creare un ecosistema di app sano e supportato dalla pubblicità”.

Facebook prossimamente mostrerà una nuova notifica su iOS per avvertirli del tracking dei dati, sebbene abbia promosso una causa contro Apple.