Android, la settimana inizia con 26 app, giochi e temi in regalo su Play Store

Se nel weekend appena trascorso abbiamo parlato di 23 prodotti temporaneamente gratis su Google Play Store, il negozio di Big G per smartphone Android questa settimana torna a riempirsi di altri contenuti a costo zero. In particolare, si tratta di 26 app, giochi e temi in regalo: ecco la lista completa.

Applicazioni

Folder Server - WiFi file access

Notes

Livemocha: Learn Languages (Special Edition)

PixEye - Testing and repairing the device

Home Workouts Gym Pro (No ad)

Memorize: Learn Chinese Words with Flashcards

Memorize: Learn TOEFL Vocabulary with Flashcards

Giochi

New Princess DressUp Game

Swipe Break Out PvP : PangPang2

Grow Heroes VIP

Let the Pharaoh Free

Monster Killer Pro - Assassin, Archer Hero Shooter

Zombie Age 2 Premium: Shooter

Egyptian Pyramids Virtual Reality Roller Coaster

Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster

Jump Jump Farm

VR Pirates Ahoy - Underwater Shipwrecks Voyage

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

World War 3 - Tower Defense

Merge Number Puzzle

MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Vertical Wallpapers - Premium

Minka Dark - Icon Pack

Pixel Net - Neon Icon Pack

Stony Icon Pack

Bubbles Battery Indicator - Charging animation

Come riportato da Android Police, a questa lista di prodotti in regalo si aggiungono diversi videogiochi in sconto, tra cui figurano Hot Guns, Rusted Warfare – RTS Strategy e Warhammer Quest. Per l’elenco integrale dei titoli in offerta, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata.

Intanto il Google Play Store ha ricevuto il design Material You nell’ultima beta di Android 12, preparandosi al passaggio al nuovo sistema operativo del robottino verde.