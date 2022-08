Android, sicurezza e privacy non convincono: metà degli utenti valuta il passaggio a iOS

Vi abbiamo già spiegato perché dovreste usare un antivirus su Android, ma a quanto pare sono ancora in molti a temere che il sistema operativo di Google abbia più rischi per la privacy e la sicurezza degli utenti rispetto ad iOS. Addirittura, questi timori potrebbero spingere moltissimi utenti Android a passare ad iPhone.

A riportarlo è una ricerca di di Beyond Identity che, tra le altre cose, spiega che il 49% degli utenti Android passerebbe ad iOS per via della sua migliore gestione della privacy e della sicurezza degli utenti, che si tramuterebbe in una "percepita superiorità" del sistema Apple su quello di Google in termini di affidabilità.

La ricerca ha coinvolto circa 1.000 cittadini americani e mostra che il 76% degli utenti iOS si sente al sicuro con il sistema operativo di Cupertino e non vorrebbe effettuare il "salto" verso Android, almeno non per ragioni di privacy. Beyond Identity spiega che "stando agli utenti di ogni tipo di smartphone, iPhone 13 Pro Max sembra essere percepito come molto più sicuro di Samsung Galaxy S22 Ultra. Difatti, gli utenti che possiedono un iPhone 13 hanno una probabilità doppia rispetto a chi possiede un altro smartphone di dire che il proprio telefono è il più sicuro in commercio".

Ad aumentare la percezione di sicurezza degli intervistati sono feature come il Portachiavi di iCloud, ritenuto "estremamente sicuro" dal 20% degli utenti iOS, contro il 13% del Password Manager di Google su Android. Allo stesso modo, solo 22% degli utenti Android si è detto "al sicuro" utilizzando Google Drive, contro il 27% di coloro i quali utilizzano iCloud.

È possibile che i dati aumentino ulteriormente in favore di Apple nelle prossime settimane, soprattutto grazie all'introduzione della Modalità Lockdown di iOS 16, che garantisce una protezione "estrema" ai dati degli utenti su iPhone. Infine, Beyond Identity sottolinea che, in media, chi utilizza iOS sarebbe più attento alla propria sicurezza nell'utilizzo dello smartphone rispetto a chi usa Android: per esempio, su iOS i PIN a sei cifre sono molto più comuni rispetto ad Android, dove invece vanno per la maggiore i PIN a quattro cifre.