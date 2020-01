Android è diventato più sicuro di iOS, parola di un investigatore

Il detective Rex Kiser, che conduce esami forensi digitali per il dipartimento di Polizia di For Worth, parlando con Vice ha affermato che negli ultimi anni crackare gli smartphone Android è diventato più difficile rispetto agli iPhone.

"Un anno fa non potevamo entrare negli iPhone, ma potevamo entrare in tutti gli smartphone Android. Ora non possiamo hackerare molti dispositivi basati su Android" ha affermato.

Vice ha pubblicato un'interessante indagine sulla questione Cellebrite che mostra come la società, a cui si sono affidate molte Agenzie Federali per ottenere l'accesso agli smartphone, sia in possesso di un tool in grado di crackare qualsiasi iPhone, incluso l'X. Questo strumento è in grado di estrarre dati come quelli del GPS, messaggi, registri delle chiamate, contatti ed anche i record di app specifiche come Instagram, Twitter e Linkedin.

Tuttavia, è emerso che lo stesso strumento di cracking ha molto meno successo sugli smartphone Android top di gamma. Ad esempio, non è in grado di estrarre alcun dato dai social media, ma nemmeno la navigazione in internet o i dati GPS da dispositivi come Google Pixel 2 e Samsung Galaxy S9.

Nel caso dell'Huawei P20 Pro, l'applicazione di Cellebrite non è riuscita ad ottenere letteralmente nulla.

L'articolo di Vice suggerisce che gli smartphone Android sono ad oggi più sicuri rispetto agli iPhone. Anche la crittografia sembra essere migliore rispetto alla controparte di iOS, sebbene non sia infallibile. Il caso dell'iPhone del killer di San Bernardino sembra davvero essere lontano.