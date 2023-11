'Android è un sistema di tracciamento di massa': riemerge il vecchio mantra di Apple

Il maxi-processo antitrust contro Google è in corso ormai da un paio di settimane negli Stati Uniti e, come spesso succede in casi come questo, le indiscrezioni riportate dai documenti processuali sono scoppiettanti. Per esempio, oggi è emerso che Apple considerava Android un "sistema di tracciamento di massa" fino a qualche anno fa.

La notizia arriva, come già abbiamo detto, dai documenti processuali della causa antitrust contro Google: tra le prove, infatti, troviamo uno scambio di mail tra Tim Cook e Phil Schiller, ovvero tra il CEO di Apple e il direttore delle sezioni Apple Store e Apple Events della Mela Morsicata. Proprio in queste mail, risalenti al 2013, i due dirigenti hanno dato un giudizio decisamente negativo nei confronti di Android.

"Android è un sistema di tracciamento di massa", hanno detto i due executive della Mela Morsicata nelle loro mail. Ad un certo punto, questa stessa frase sarebbe finita in una presentazione destinata ai dipendenti dell'azienda, che avrebbero dovuto utilizzare la percezione di insicurezza di Android come selling point per gli smartphone iOS.

La presentazione condivisa tra Cook e Schiller, inoltre, spiegava ai dipendenti di Apple (con ogni probabilità gli impiegati degli Apple Store) il diverso approccio tra Apple e Google nel campo della privacy, dimostrando come le politiche della Mela Morsicata fossero nettamente migliori di quelle di Big G e dell'altra grande competitor, Microsoft.

Nessuna di queste slide, con ogni probabilità destinate ai corsi di formazione all'interno degli Apple Store, è mai stata resa disponibile al pubblico prima di oggi. Tuttavia, i loro contenuti sono stati un mantra per il colosso di Cupertino negli ultimi anni: per esempio, uno spot commerciale degli iPhone del 2019 aveva per protagonista proprio la privacy, mostrando come la soluzione proposta dalla Mela Morsicata fosse superiore a quella delle principali rivali.