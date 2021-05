Android, quali sono gli smartphone più economici in Italia? 50 euro?

Ormai essenzialmente chiunque ha la necessità di utilizzare uno smartphone, anche solamente per mettersi in contatto in modo comodo con i propri familiari. In questo contesto, all'interno del mercato Android si sta creando un "sottobosco" di prodotti particolarmente economici, che possono risultare utili, ad esempio, per gli anziani.

Vale dunque la pena di fare il punto della situazione. In ogni caso, prima di indicarvi i modelli più economici, ci teniamo a fare alcune precisazioni. Innanzitutto, questa non è una guida all'acquisto: non stiamo consigliando di comprare i dispositivi citati (anzi, probabilmente è bene sconsigliare di farlo agli utenti che hanno un minimo "a cuore" le prestazioni), ma semplicemente risulta interessante dare un'occhiata a quali sono le proposte più economiche del mercato.

Non sono infatti in pochi coloro che si chiedono a quanto ammonti al giorno d'oggi la cifra minima da spendere per uno smartphone, magari per cercare di comprendere fino a che punto può risparmiare chi utilizza il proprio dispositivo solamente per WhatsApp e poco altro.

Ribadendo, dunque, che stiamo semplicemente citando dei dispositivi particolarmente economici che potrebbero non risultare esattamente l'acquisto ideale, andiamo alla "scoperta" dei modelli meno costosi venduti dai principali store online, ovvero Amazon, MediaWorld e Unieuro. Abbiamo preso in considerazione solamente dispositivi che supportano almeno il 4G, in modo che risultino comunque "utilizzabili" da qualcuno con poche pretese. Inoltre, ci siamo concentrati su quanto proposto dai brand più noti.

Partendo da Amazon Italia, a 54,90 euro troviamo Alcatel 1 2019, che dispone di 1GB di RAM e del supporto al 4G. C'è poi Alcatel 1B, che monta 2GB di RAM e viene venduto a 63,75 euro. Si fanno inoltre notare Redmi 9A a 97 euro tramite rivenditori (2GB di RAM), nonché Samsung Galaxy M11 a 129,90 euro (3GB di RAM).

Passando a MediaWorld, tra gli smartphone Android meno costosi presenti sul portale ufficiale al momento in cui scriviamo c'è Wiko Y61, proposto a 79,99 euro (1GB di RAM). Troviamo poi Wiko Y62 a 89,99 euro (1GB di RAM) e Redmi 9A a 99,99 euro (2GB di RAM). Non manca anche LG K22 a 99,99 euro (2GB di RAM).

Arrivando a Unieuro, troviamo Wiko Y61 a 79,99 euro (1GB di RAM), affiancato da Wiko Y62 a 89 euro (1GB di RAM), Motorola Moto E6 Play a 99,90 euro (2GB di RAM) e Redmi 9A a 99,99 euro (2GB di RAM) .

Ricordiamo che i prezzi online sono in continua evoluzione, quindi quelli indicati sono da prendere come puramente indicativi. In ogni caso, dalla nostra "analisi" emerge il fatto che la cifra minima per acquistare online uno smartphone Android 4G di un brand noto in Italia si aggira attorno ai 50 euro, anche se non sono in pochi a pensare che sia necessario quantomeno arrivare a 100 euro per ottenere un'esperienza utente quantomeno discreta.