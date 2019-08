Nel prossimo futuro Android potrebbe supportare l'Xbox One Elite Controller di prima generazione. Ad affermarlo i colleghi di XDA, secondo cui il sistema operativo touch di Google potrebbe consentire agli utenti di collegare via USB il joypad della console di Microsoft per godere a pieno dell'esperienza di gioco dei titoli presenti su Play Store.

L'indiscrezione è trapelata a seguito della scoperta nel gerrit del sistema operativo alcuni riferimenti al modello 1698 dell'Xbox One Elite Controller ed alla mappatura automatica dei tasti, il che lascia presagire un'implementazione del supporto ormai prossima.

Per Android si tratterebbe di un ulteriore passo in avanti, dal momento che con la versione 9 Pie ha introdotto la possibilità di collegare il DualShock 4 di Sony e l'Xbox One Controller. L'espansione alla Serie 1 dell'Xbox One Elite Controller dimostra ancora una volta come il gaming da mobile sia diventato un settore cruciale per Google, in cui intende ritagliarsi una porzione importante.

Sempre secondo il rapporto di XDA, il supporto al controller della console di Microsoft potrebbe arrivare sotto forma di aggiornamento mensile, il che vuol dire che non dovrebbe essere necessario un major update del sistema operativo per godere a pieno della funzionalità.

Ad oggi da parte di Google non sono arrivati commenti a riguardo.

Nel corso dell'ultima edizione dell'E3, Microsoft ha annunciato la nuova generazione dell'Xbox One Elite Controller.