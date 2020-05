Android, svelati i processori più potenti: la classifica di AnTuTu

Dopo la classifica degli smartphone più potenti, si torna parlare di AnTuTu Benchmark e dei suoi "confronti" in campo Android. Infatti, questa volta la nota piattaforma ha stilato una lista dei processori più potenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come potete vedere sul sito ufficiale di AnTuTu Benchmark, i 10 SoC più prestanti del mondo Android sono quelli di seguito.

Qualcomm Snapdragon 865 5G; Samsung Exynos 990; MediaTek Dimensity 1000+; Qualcomm Snapdragon 855 Plus; Hisilicon Kirin 990 5G; Qualcomm Snapdragon 855; Samsung Exynos 9825/Hisilicon Kirin 990; Samsung Exynos 9820; MediaTek Dimensity 1000L; Hisilicon Kirin 985 5G /Hisilicon Kirin 980/MediaTek Dimensity 820.

Per il resto, potete vedere la classifica completa stilata da AnTuTu Benchmark tramite l'immagine presente in calce alla notizia. Insomma, i principali fornitori di processori si stanno dando "battaglia" a suon di prestazioni e anche MediaTek sta diventando sempre più competitiva.

In ogni caso, vi ricordiamo che solitamente AnTuTu Benchmark analizza le prestazioni di un dispositivo a 360 gradi, mentre in questo caso la piattaforma ha deciso di soffermarsi unicamente sui processori e sulle schede video integrate. In parole povere, questa classifica è da prendere con le pinze, dato che in realtà ci sono molti altri fattori in gioco per decretare le prestazioni di uno smartphone, ma capite bene che si tratta di dati molto interessanti per gli appassionati.