Android, tornano i dati sulla distribuzione: Android 10 è il più installato

La frammentazione continua ad essere un grave problema per Android. Per la prima volta da aprile 2020, il colosso dei motori di ricerca Google ha pubblicato i dati relativi alla distribuzione delle diverse release del sistema operativo. A sorpresa, la più presente sui tablet e smartphone è Android 10, con una percentuale del 26,5%.

Di seguito i dati relativi alla distribuzione:

Android 11 R rappresenta il 24,2%

Android 10 Q rappresenta il 26,5%

Android-9 Pie rappresenta il 18,2%

Android 8 Oreo rappresenta il 13,7%

Android 7/7.1 Nougat rappresenta il 6,3%

Android-6 Marshmallow rappresenta il 5,1%

Android 5 Lollipop rappresenta il 3,9%

Android 4.4 KitKat rappresenta l'1,4%

Android-4 Jelly Bean rappresenta lo 0,6%

Google, inoltre, ha fatto in modo che gli sviluppatori che utilizzano Android Studio possano visualizzare le statistiche sulla distribuzione delle diverse release direttamente da una schermata ad hoc, in modo tale da capire su cosa si debba basare il loro nuovo progetto.

Non è presente ancora in lista il nuovo Android 12, dal momento che non tutti i produttori di smartphone hanno dato il via: Samsung l'ha lanciato solo sugli S21. Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato la lista degli smartphone su cui è disponibile Android 12.

In passato Apple, che rappresenta il principale concorrente di Google nel comparto mobile, si è presa gioco di questa frammentazione.