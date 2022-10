Android, trojan bancario punta agli utenti italiani: spunta una finta app Codice Fiscale

L'Italia è il sesto Paese al mondo per attacchi ransomware, ma la minaccia di cui vi parliamo oggi è completamente diversa. Alcuni ricercatori hanno infatti scoperto un Trojan bancario in un'app apparentemente innocua e, soprattutto, rivolta esplicitamente agli utenti italiani dotati di smartphone Android.

L'agenzia di sicurezza Threat Fabric, che ha sede ad Amsterdam, ha infatti scoperto l'esistenza di un nuovo Trojan bancario, capace di rubare le informazioni di login, le password e persino i dati finanziari degli utenti che installano una delle app "infette" sullo smartphone sul quale si trovano anche le loro app di home banking. L'elenco delle app legate al Trojan è il seguente:

Recover Audio, Images & Videos

Codice Fiscale 2022

Zetter Authentication

File Manager Small, Lite

My Fitness Tracker

Ciò che sicuramente salterà all'occhio degli utenti italiani è l'applicazione "Codice Fiscale 2022", che ha già ricevuto più di 10.000 download su Play Store e che all'apparenza sembra un innocuo software di digitalizzazione per il proprio Codice Fiscale.

Scaricando l'app da Play Store, installandola e aprendola sul vostro smartphone, quest'ultima controllerà la nazione in cui la SIM dell'utente è registrata. Da qui si aprono due possibilità alternative: se la SIM non è italiana non si verifica nulla e il Trojan, chiamato "Sharkbot", non viene attivato.

Al contrario, se la SIM è registrata in Italia, l'app aprirà una finta pagina del Play Store con un (altrettanto finto) listing del software "Codice Fiscale". Al contempo, l'applicazione vi avviserà di aver ricevuto un aggiornamento, spingendovi a scaricarlo ed a bypassare gli avvisi del browser sulla sicurezza del download in corso.

Ovviamente, quello che l'applicazione "spaccia" per un aggiornamento è in realtà il Trojan Sharkbot, che una volta installato viene subito attivato e si mette alla ricerca delle vostre informazioni finanziarie nella memoria del telefono. Insomma, una minaccia rivolta esclusivamente ad utenti italiani e - magari - sviluppata persino da altri italiani. Se volete avere il Codice Fiscale sul vostro telefono, invece, potete dare un'occhiata alla nostra guida su come inserire la Tessera Sanitaria su smartphone.