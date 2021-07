Android TV 12, arriva il rendering UI con risoluzione 4K e tante altre novità

Fra tutti i sistemi operativi che permettono di aggiungere le funzionalità Smart sulla TV, sicuramente Android TV è uno dei più apprezzati per via delle sue enormi potenzialità. Giusto di recente, Android TV ha ricevuto l'aggiornamento di Google Stadia che porta il game streaming su Smart TV.

Le sorprese per Android TV 12 però non sono affatto finite. Annunciate sul blog ufficiale, le principali novità riguardano l'interfaccia utente che finalmente riceverà il pieno supporto al rendering della schermata con risoluzione 4K, ferma al FullHD sin dal lancio, avvenuto più di un lustro fa. Il supporto allo streaming dei contenuti in 4K tuttavia, è già presente da diverso tempo.

Fra le altre novità, Google introdurrà a breve anche una nuova funzionalità per la sfocatura dello sfondo, sia in-app che sulle finestre mentre, dal punto di vista dei contenuti e dell'esperienza generale, Android TV introdurrà nuove migliorie sulla commutazione della frequenza di aggiornamento, che avverrà senza interruzioni. Inoltre, presto dovrebbero arrivare nuove funzionalità per gli sviluppatori, fra cui la cosiddetta modalità tunnel che renderà ancora più semplice il supporto alle diverse risoluzioni dei dispositivi che integrano l'OS di Google.

Grandi cambiamenti anche sul fronte della privacy. In linea con quanto introdotto su Android 12, anche Android TV 12 mostrerà il segnale di notifica per fotocamera e microfono in uso.

Da pochissime ore è disponibile la Beta 3 di Android 12 per smartphone, l'avete già provata?