Android TV 12 è ufficialmente disponibile: migliorato HDR, audio surround ed UI

A poche settimane dal lancio pubblico di Android 12, Google ha anche dato il via alla distribuzione di Android TV 12, la nuova release del sistema operativo per i televisori. Attenzione però: la nuova versione è disponibile solo per gli sviluppatori, e probabilmente gli utenti dovranno attendere un pò.

Rispetto ad Android TV 11, la 12esima build rappresenta un passo in avanti significativo che introduce una serie di novità interessanti e miglioramenti.

Tra le principali novità segnaliamo l'interfaccia grafica ridisegnata con supporto per il rendering dell'UI 4K, ma anche lo switch dinamico del refresh rate, un supporto migliorato per i formati HDR ed audio surround e alcune nuove opzioni che guardano sempre più alla privacy degli utenti.

Di seguito il changelog ufficiale:

Media

Avoid motion judder during playback using refresh rate switching

Certified API-accuracy for reporting display modes, HDR formats, and surround sound formats

User Interface

Background blurs using RenderEffect and in WindowManager

4K UI support

Accessibility settings for font sizes

Privacy & Security

Microphone and camera indicators

Microphone and camera toggles

Device attestation via Android KeyStore API

HDMI & Tuner

Support for HDMI CEC 2.0

Tuner HAL 1.1 with DTMB support and performance improvements

Better protection model with Tuner Service

Coloro che dispongono di dispositivi ADT-3 riceveranno automaticamente via OTA Android TV 12, ha affermato Google. GLi utenti classici. invece probabilmente dovranno attendere ancora un pò, in attesa che i produttori di TV, dongle e simili adottino l'aggiornamento.