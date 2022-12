Android TV 13 è ufficiale, ma non aspettatevi grandi rivoluzioni

Dopo l'annuncio di Android 13 Go Edition, Google continua a ritmi serrati sulla tabella di marcia che andrà a chiudere questo straordinario 2022. L'ultimo tassello, per il momento, riguarda l'apprezzato OS per set-top-box e dongle Android TV.

Sebbene il rollout di questa variante del robottino sia tradizionalmente molto più lento e dilatato nel tempo, accogliamo con piacere il rilascio ufficiale di Android TV 13, ultima pietra miliare della piattaforma per Smart TV e per l'accesso ai servizi di Home Entertainment con telecomando e comandi vocali.

Non ci sono molte novità da aspettarsi sul fronte estetico, in maniera diametralmente opposta rispetto all'approccio di Mountain View nei confronti della controparte per smartphone. Su Android TV 13 il grosso delle novità sarà sotto il cofano. Tra queste, arriva finalmente la possibilità di personalizzare risoluzione e refresh rate sui dispositivi supportati, così come è stata migliorata in generale la gestione energetica in un'ottica di maggiore efficienza dell'OS.

Lato sviluppatori, si aggiornano le librerie relative ai layout tastiera, che consentiranno di impostare geolocalizzazioni differenti anche per le tastiere esterne, oltre ad alcuni accorgimenti per facilitare la mappatura dei controlli in ottica gaming.

Per il changelog completo vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Nel frattempo, ricordiamo anche che Android 13 sta per sbarcare su Nothing Phone (1), dopo l'apertura delle registrazioni alla fase open beta.