Android TV 13 è ufficialmente stabile, ma il rilascio è ancora lontano

L’ufficializzazione di Android TV 13 dello scorso dicembre ha fatto gioire i possessori di smart TV con sistema operativo Google, ma il lancio non è avvenuto in questi mesi appena trascorsi. Il motivo è semplice: Android TV 13 ha raggiunto la build stabile solo in questi giorni, ed è comunque limitato agli sviluppatori.

Come ripreso da 9to5Google, infatti, è solamente il kit di sviluppo ADT-3 offerto dalla Grande G a supportare la tredicesima iterazione del robottino verde per televisori di ultima generazione. Peraltro, l’annuncio del rilascio è giunto nel silenzio più assoluto, con l’aggiornamento della pagina per gli sviluppatori.

Non è chiaro quando il sistema operativo arriverà su smart TV, box e chiavette come Chromecast, ma abbiamo l’elenco completo delle novità in arrivo:

Media ed energia

Anticipatory Audio Route permette alle app di identificare il dispositivo instradato e i formati supportati prima di creare una AudioTrack

Controlli utente per le risoluzioni preferite e frequenza di refresh sui dispositivi HDMI supportati

Miglioramenti nella gestione energetica dello standby a basso consumo

Controllo input e accessibilità

Gli stati della modalità silenziosa hardware vengono mostrati nei controlli privacy del sistema

Aggiornati i controlli utente per l'accesso al microfono di Assistant sul telecomando

Preferenze globali per attivare le descrizioni audio su tutte le app

Nuova API Keyboard Layouts per selezionare layout diversi sulle tastiere esterne

HDMI e sintonizzatore

Miglior gestione dei cambiamenti di stato HDMI nelle sorgenti connesse via HDMI

Miglior selezione della lingua per sorgenti HDMI

Versione 2.0 dell'HAL del sintonizzatore con ottimizzazione delle prestazioni, supporto al doppio ricevitore e supporto a ISDB-T Multi-Layer

Framework per l'impiego di TV interattiva come estensione di TIF (Android TV Input Framework)

Nella giornata di ieri, invece, Android 14 è diventato disponibile grazie alla prima build d’anteprima per sviluppatori.