Android TV da 32' sotto 200 euro da Mediaworld, solo fino questa sera

Anche in questa ultima giornata di settembre 2022 Mediaworld aggiorna le offerte Solo per Oggi includendo tra i tanti prodotti d’elettronica e informatica un Android TV da 32” a meno di 200 euro. Vediamo i dettagli di questa offerta bomba per tutti coloro che vogliono un nuovo smart TV con decoder DVB-T2 integrato.

Si tratta, per essere esatti, del modello OK 32850FC dotato di pannello LED Full HD (1920 x 1080 pixel) da 32 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento fissata a 60Hz, compatibilità lato video con HDR, sistema operativo Android con app preinstallate come Netflix, Prime Video, YouTube e Google Play, e il già citato decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione già installato.

A proposito di TV in offerta, c’è un LG OLED 2021 a 1.900 euro in meno da Unieuro.

Normalmente questo televisore costerebbe 229,99 euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 30 settembre 2022, è possibile acquistarlo a 169,99 euro grazie al taglio di prezzo del 26,08%. Il pagamento può essere completato soltanto in unica soluzione, in quanto il finanziamento a rate tasso zero risulta assente, ma la consegna a domicilio è gratuita e assicurata in circa una settimana.

Rammentiamo che questa promozione è valida esclusivamente online; pertanto, è necessario procedere con l’acquisto tramite il sito ufficiale Mediaworld.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione potete trovare anche un PC desktop Acer con RTX 3060 in offerta.