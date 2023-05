Android TV Box non ufficiali, Google: occhio ai malware!

Le Android TV Box sono diventate molto popolari negli ultimi anni, anche a causa del proliferare dei sistemi d’IPTV. Sul mercato sono presenti tantissimi modelli, alcuni dei quali però non sono ufficiali e contengono malware.

Proprio per questo motivo, Google ha voluto mettere in guardia gli utenti e delineato le caratteristiche che bisogna controllare prima di procedere con l’acquisto.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Google spiega che di recente ha ricevuto molte domande riguardanti Android TV Box basati su Android Open Source Project e comemrcializzati per apparire come dispositivi con Android TV originale. Alcuni di questi, però pur contenendo le app Google ed il Play Store non hanno ricevuto la licenza Android e non sono certificati Play Protect.

Il gigante del web invita gli utenti a verificare se il proprio Android TV Box è certificato visitando questa pagina, dove è disponibile un elenco completo dei partner. Se il dispositivo in questione non proviene da un produttore presente nell’elenco, evidentemente non ha superato i test di sicurezza e compatibilità di Google e per tale motivo ne viene sconsigliato l’acquisto in quanto potrebbe contenere malware.

La questione è iniziata con alcuni Android TV Box venduti su Amazon ed altri rivenditori che pur proponendo app preinstallate di Google, avevano il solo scopo di incentivare i click sulle pubblicità aperte in background ed erano infettati da un clickbot.