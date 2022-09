Android TV sempre più diffusi in Europa: che differenza dal 2019!

Mentre negli USA gli iPhone superano i dispositivi Android attivi in un avvenimento particolarmente storico per il mondo della telefonia, il robottino verde riscuote molto successo sui televisori: Android TV ha raddoppiato la quota di mercato da inizio 2019, stando alle ultime analisi di mercato.

Secondo quanto riportato dalla società di ricerca Omdia, infatti, sul mercato europeo negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria scalata da parte di Android TV e Google TV, tanto che ora sono passati a una quota di mercato complessiva del 20% per le nuove spedizioni. Gli altri sistemi operativi che si contendono la Top 3 sono WebOS di LG e Tizen di Samsung, piattaforme proprietarie dei due produttori sudcoreani.

Ci teniamo a sottolineare che i dati condivisi dall’analista di Omdia Paul Gray non includono lettori esterni come Chromecast, Fire TV, NVIDIA Shield o anche console come PlayStation e Xbox, e si riferiscono esclusivamente alle ultime spedizioni; inoltre, sono dati riguardanti soltanto il Vecchio Continente. Altri dettagli che emergono dalle stesse ricerche svelano che oltre il 90% dei nuovi televisori spediti nel 2022 ha una piattaforma smart TV integrata, contro l’80% di tre anni fa.

Se invece si osserva il più recente trend per il mercato della telefonia mobile, le ultime previsioni parlano di un crollo globale del mercato smartphone, specialmente in Cina.