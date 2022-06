Android TV DVB-T2 in offerta sotto 200 Euro su Amazon, toccato minimo storico

Dopo avere trattato gli auricolari JBL e Samsung in sconto su Amazon, torniamo ancora una volta in questa calda giornata di giugno sullo stesso portale di e-commerce per parlare di una ottima offerta su un Android TV DVB-T2 sotto 200 Euro.

Il televisore a cui stiamo facendo riferimento è un modello Caixun entry-level pensato per tutti coloro che vogliono adeguarsi all’ultimo standard del digitale terrestre, ma anche avere accesso alle varie funzionalità smart, in particolare le app di streaming principali del mercato. Ecco il modello d’interesse:

Caixun 32 Pollici TV LED HD Smart TV, Bezelless, Android TV 9.0 con Controllo Vocale, Wi-Fi, Bluetooth, Modello EC32V1HA (2022) [Classe di efficienza energetica E]: 169,99 Euro (199,99 Euro)

Osservando i dati di Keepa capiamo che si tratta del prezzo più basso di sempre per questo televisore HD Ready da 32”, disponibile su Amazon da appena 14 giorni. La stessa società produttrice, Caixun, si occupa della vendita del dispositivo; l’azienda di Seattle guidata da Andy Jassy, invece, completerà la consegna offrendola a costo zero ai clienti abbonati a Prime.

Non essendoci una data di conclusione dell’offerta in questione, si consiglia caldamente di procedere con l’acquisto se state cercando un televisore di ultima generazione a un prezzo vantaggioso.

Sempre su Amazon potete trovare anche iPhone 13 e iPhone 13 Pro Max al minimo storico.