Android TV Metz da 32' in offerta su Amazon, raggiunto prezzo più basso di sempre

Nuova settimana, nuova ondata di offerte su Amazon: dopo avervi proposto nella giornata di ieri diversi monitor da gaming BenQ MOBIUZ a ottimi prezzi, torniamo sul portale di e-commerce statunitense per evidenziare ai lettori un Android TV Metz da 32” al prezzo più basso di sempre, grazie a uno sconto imperdibile.

L’offerta in questione riguarda, nello specifico, il seguente televisore:

Metz Smart TV, Serie MTC6000, 32" (81 cm), HD LED, Versione 2022, Wi-Fi, Android 9.0, HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Google Assistant, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 169,99 euro (239,99 euro)

La promozione in questione fa calare il prezzo di appena 70 euro, ma sono sufficienti al fine di raggiungere il nuovo minimo storico. Il pagamento è effettuabile in unica soluzione o anche in 5 rate mensili da 34 euro senza interessi secondo piano Amazon; altrimenti, si può procedere con il pagamento a rate con Cofidis selezionando l’opzione dedicata al momento del check-out.

Tra gli altri dettagli notiamo che è possibile acquistare accessori come cavi VGA da diverse lunghezze o estensioni della garanzia: ogni opzione di potenziale interesse è presente sotto il pulsante “Acquista ora”.

In questa giornata abbiamo anche visto le offerte attive su dispositivi Alexa, dall’Echo Dot di terza generazione ai più costosi prodotti come Echo Studio.