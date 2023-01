Android TV Sony 4K del 2022 a un ottimo prezzo da Trony, solo fino stasera

Oramai manca veramente poco alla chiusura del recente volantino esclusivo online di Trony, dal quale abbiamo già ripreso un TV Samsung 8K al 24% in meno. Se siete alla ricerca di un televisore 4K conveniente e di fascia medio-alta, attenti anche a questo smart TV Sony 4K del 2022 in offerta.

Non si tratta di un modello OLED, sfortunatamente, ma resta un ottimo televisore LED Ultra HD 4K con diagonale di 55 pollici. Stiamo parlando per l’esattezza dell’unità Sony KD55X81K, il cui schermo ha anche un refresh rate nativo di 50Hz, algoritmo TRILUMINOS PRO esclusivo e supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ. Lato audio notiamo la compatibilità con Dolby Atmos, mentre sul fronte gaming segnaliamo la dotazione dell’Auto Low Latency Mode. Il sistema operativo resta sempre Android 10, ovvero Google TV, mentre il decoder DVB-T2 è già in dotazione.

Trony rilancia questo modello a esattamente 699 euro al posto degli 899 euro di listino, ovvero al 22% in meno. Il pagamento si può completare in tre rate con Klarna senza interessi, pagando 233 euro al mese, oppure con piani proposti da Findomestic e Agos Ducato. Le spese di spedizione vanno pagate a parte, per una quota stimata a 39,99 euro; presso i punti vendita in tutta Italia lo stesso TV Sony KD55X81K viene invece proposto al prezzo di listino. Pertanto, l’unico modo per sfruttare questa occasione è procedendo con l’acquisto online.

