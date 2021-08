Android TV Sony 4K 85 pollici scontato del 29% su Amazon Italia

Non ci sono solamente offerte su notebook da gaming MSI su Amazon in questi giorni che ci conducono alla conclusione di agosto 2021. Infatti, risulta disponibile anche una promozione legata a un TV 4K di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony KE85XH8096PBAEP viene venduto a un prezzo pari a 1499 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del noto portale e-commerce apprendiamo che precedentemente il prodotto veniva proposto a 2097,57 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 29%, ovvero di 598,57 euro. Tra l'altro, il televisore è venduto e spedito direttamente dall'azienda di Andy Jassy (no, Jeff Bezos non è più CEO di Amazon), quindi non si passa per rivenditori terzi.

La promozione rientra nell'iniziativa "Offerte di settembre" lanciata da Amazon, che è partita il 30 agosto 2021 e rimarrà attiva fino al 7 settembre 2021. Ricordiamo in ogni caso che il modello coinvolto, uscito nel 2020, dispone del sistema operativo Android, nonché dell'ovvio supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Il pannello presenta una diagonale di ben 85 pollici con risoluzione 4K.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore di una certa fascia e dispone del giusto spazio per posizionare un TV da 85 pollici. Tra l'altro, non siamo riusciti a trovare questo specifico prodotto sul portale ufficiale di Unieuro. MediaWorld, invece, proporrebbe il televisore a 1799 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.