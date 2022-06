Android TV Sony BRAVIA 2022 al centro di una doppia promozione da Unieuro

Al netto delle Offerte Solo Online di Unieuro, le iniziative promozionali legate alla popolare catena non mancano di certo. Tra queste, spicca un doppio sconto su un Android TV Sony BRAVIA uscito nel 2022, che ha fatto calare il costo in modo potenzialmente intrigante.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony BRAVIA KD-43X72K viene adesso proposto a un prezzo pari a 656 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo a cui veniva venduto il televisore ammontava a 799,90 euro. Un rapido calcolo porta dunque a comprendere che di base c'è uno sconto del 17%, ovvero si possono risparmiare 143,90 euro.

Da notare tuttavia il fatto che c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Cosa significa tutto ciò? Semplicemente, basta fare clic sul pulsante "Aggiungi al carrello" per far scendere il costo finale del prodotto a 623,20 euro. Questo significa che, in totale, si possono risparmiare 176,70 euro: niente male per un prodotto approdato sul mercato nell'anno in corso.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-43X72K, troviamo un pannello con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android e non mancano dunque tutte le funzionalità smart del caso, così come è chiaramente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il prodotto viene venduto a 799 euro su Amazon. Non siamo invece riusciti a scovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.