Android TV Xiaomi 4K da 55 pollici in offerta del 40% da Unieuro

Andando oltre alle offerte Unieuro su prodotti Dyson, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali relative alla ben nota catena. Infatti, è stato lanciato anche uno sconto su un Android TV di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi 55A2 viene ora proposto a un costo di 327,83 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si legge che precedentemente il prezzo del televisore era di 549,90 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 40%. A conti fatti, insomma, lo sconto è di 222,07 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una possibilità interessante, considerando anche che si fa riferimento a un modello approdato sul mercato nel 2022, dunque non troppo tempo fa. Le caratteristiche tecniche comprendono, tra l'altro, un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), che potrebbe fare comodo a un certo tipo di utente.

La scheda tecnica di Xiaomi 55A2 include però anche il sistema operativo Android, dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso, legate al mondo del robottino verde. Per il resto, se siete alla ricerca di maggiori dettagli relativamente alle specifiche tecniche del prodotto, potreste voler approfondire quanto indicato direttamente sul sito Web ufficiale di Xiaomi. Infatti, in quest'ultimo è presente la scheda tecnica completa.