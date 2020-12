Android, i vecchi smartphone sono salvi: si potrà navigare per altri 3 anni

Vi ricordate della questione dei vecchi smartphone Android e dell'impossibilità di navigare su molti siti Web? Ora la nota certification authority Let's Encrypt ha deciso di trovare una soluzione a questo "inconveniente", in modo da garantire agli utenti un periodo di transizione più lungo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e SlashGear, i dispositivi con Android 7.1.1 Nougat o inferiore avrebbero dovuto avere qualche problema con molti siti Web a partire dal 2021. Il motivo è da ricercarsi in un cambio in termini di certificati, ovvero il passaggio da DST Root X3 a ISRG Root X1. Quest'ultimo può infatti potenzialmente comportare problemi di navigazione ai dispositivi che non vengono aggiornati dal 2016. Qualcuno di voi si starà chiedendo chi utilizza ancora uno smartphone di questo tipo, ma in realtà il 33,8% degli utenti Google Play dispone di una versione sotto la 7.1. Insomma, capite bene che il problema non era di poco conto.

In ogni caso, ora Let's Encrypt ha annunciato, mediante il suo portale ufficiale, di aver trovato una soluzione: gli utenti non dovranno fare nulla, dato che la certification authority è riuscita, grazie ad alcune idee della community e al partner IdenTrust, a dare vita a una nuova soluzione in grado di consentire agli utenti di navigare online senza problemi fino al 2024. Insomma, chi dispone di smartphone datati può tirare un sospiro di sollievo da questo punto di vista.