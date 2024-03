Windows 11, addio alle app Android: 'non erano redditizie', per uno sviluppatore

La chiusura del sottosistema Android per Windows 11 è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan del colosso di Redmond: l'azienda, infatti, si è limitata a dichiarare che le app Android non saranno più disponibili su Windows 11 tramite Amazon App Store e che il servizio verrà messo da parte dal 2025. Ma quali sono le ragioni di questa mossa?

In un lungo thread pubblicato su X, l'ex-sviluppatore di Microsoft Andrew Clinick ha scritto: "addio, WSA [Windows Subsystem for Android]. È stato un progetto incredibile su cui lavorare, ma se non ci sono abbastanza applicazioni sullo store non importa quanto la tecnologia sia cool". Insomma, per Clinick il fallimento di WSA dipenderebbe dalla mancanza di applicazioni presenti sullo store del sottosistema Android per Windows 11.

In effetti, la scelta di Microsoft di avviare una partnership con Amazon e di portare su Windows 11 l'app store del colosso di Seattle - anziché quello ben più fornito di Google - è stata duramente criticata dai fan fin dal lancio di WSA per Windows 11, avvenuto un paio d'anni fa. Uno store di dimensioni ridotte avrebbe infine portato diversi utenti a smettere di utilizzare WSA per via della mancanza di app considerate utili: un vero smacco, specie considerato che l'ex-dirigente Microsoft Panos Panay aveva definito a suo tempo la feature come "la funzionalità flagship di Windows 11".

La mancanza di molte app di richiamo si sarebbe poi tradotta in ricavi ben al di sotto delle aspettative di Microsoft per la funzione: l'app store Android per Windows 11 non avrebbe generato abbastanza ricavi da giustificare la continuazione del progetto di WSA, che sarebbe dunque stato accantonato per non andare in perdita. Al contempo, secondo Clinick, anche i guadagni del Microsoft Store non sarebbero dei migliori, spiegando ulteriormente perché la compagnia di Redmond abbia deciso di recidere i progetti meno redditizi legati al suo sistema operativo.