Andy Rubin torna in Essential dopo il breve congedo

A qualche settimana dal congedo richiesto agli amministratori di, la società da lui fondata e che ha lanciato di recente il proprio smartphone, che a giudicare da quanto emerso non ha certo registrato il riscontro sperato,torna ad assumere il ruolo di CEO della compagnia.

La decisione di prendere le distanze da Essential era stata presa alla fine dello scorso mese, a seguito di un rapporto pubblicato da Le Information, secondo cui Rubin avrebbe avuto una "relazione inappropriata" con una sua dipendente durante il periodo in cui ha lavorato per Google. Un portavoce del papà di Android, però, ha fermamente negato il tutto.

Recorde osserva che Essential e Rubin hanno commentato la vicenda, ma sostengono che il ritorno in società dell'ex Google dovrebbe rasserenare gli animi a seguito delle preoccupazioni degli investitori ed utenti a seguito del lancio del dispositivo, l'Essential Phone di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle scorse settimane.

Rubin sarebbe anche al lavoro sul prossimo prodotto dell'azienda, Essential Home, un dispositivo che andrà a mettersi in concorrenza con l'Amazon Echo di Amazon ed Home di Google e che, a giudicare da quanto emerso, è progettato per tenere i dati degli utenti in locale piuttosto che inviarle sul cloud. Essential Home, a quanto pare, sarebbe dovuto arrivare nei negozi nel corso della scorsa estate, ma la compagnia ha preferito rinviarne il lancio per focalizzarsi sullo smartphone.